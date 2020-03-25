1 млрд на борьбу с коронавирусом от Альфа-групп

Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением.

«По решению акционеров консорциума "Альфа-Групп", поддержанному менеджментом инвестиционной компании А1, годовая прибыль А1 в сумме 1 млрд рублей будет передана в распоряжение Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Средства планируется направить на неотложные меры, предпринимаемые правительством РФ, и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи», — сказал Вадим Зингман, президент «Альфа-групп» (источник ТАСС).

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