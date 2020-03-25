Минфин рассмотрит отмену налога для самозанятых

В Минфин пришло предложение отменить налог для самозанятых до окончания пандемии коронавируса. Его автор – депутат Госдумы Борис Чернышев, сообщает RT.
Сейчас доходы самозанятых из-за COVID-19 значительно сократились, но при этом они вынуждены платить налог (4 или 6%) со своих заработков, пояснил депутат. Но в отличии от наемных работников, самозанятые не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат, если их бизнес сейчас страдает.
«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», – сказано в тексте обращения.