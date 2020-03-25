Поликлиники обязали выписывать рецепты удаленно

Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов.

Соответствующие положения содержатся в приказе Минздрава № 198н от 19 марта 2020 года, говорится в информационном письме министерства.

Кроме того, врачам в регионах рекомендовано выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Делается это для того, чтобы люди реже посещали поликлинику.

Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму — врачи будут их регулярно обзванивать.

В связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями и пожилым гражданам рекомендуется минимизировать использование общественного транспорта, посещения общественных мест (в т.ч. магазинов и поликлиник) и при необходимости вызывать врача на дом.