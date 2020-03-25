Росстату дадут доступ к данным налоговой и ПФР

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Росстату, ФНС, ПФР наладить взаимодействие для включения службы госстатистики в работу единой облачной платформы и предоставления ей оперативной ведомственной информации, включая данные электронных загсов, системы онлайн-касс и отчетности Пенсионного фонда.

Для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику и эффективности контрмер Белый дом хочет в оперативном (вплоть до еженедельного) режиме видеть базовые демографические, социальные и экономические показатели, включая данные о динамике численности и смертности населения, занятости, розничной торговле и состоянии рынка труда. О поручении вице-премьера узнал «Коммерсантъ».

Минэкономразвития добивается предоставления Росстату информации, имеющейся у ФНС и ПФР, но недоступной ему в силу закона о персональных данных или иных методологических и технологических ограничений. Эксперимент предлагается проводить в три этапа: до 30 апреля этого года сформировать набор первоочередных оперативных показателей и до 15 июня выстроить их в систему. Третьим, самым трудоемким этапом должен стать ввод обновленной системы оперативной статистики в промышленную эксплуатацию (второй квартал 2021 года).

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Среди показателей правительство хочет видеть ежедневные первичные (рождения, смерти, браки и разводы) и обработанные за месяц (коэффициенты рождаемости, смертности, младенческой смертности, возрастные коэффициенты) демографические данные из системы электронных загсов ФНС, а также ежеквартальные данные ПФР о числе работодателей и их распределении по темпам роста занятости, численности работников, получающих выплаты, доле совместителей, фондах оплаты труда и среднемесячных начислениях.

В ежеквартальном режиме должны поставляться данные о социальном расслоении — коэффициенте фондов, индексе Джини, децильном распределении населения по доходам — и о численности получателей пенсий, мер соцподдержки и пособий (включая суммы). ФНС через систему онлайн-касс должна будет в еженедельном и ежемесячном режиме собирать и поставлять информацию о средних ценах на отдельные товары, их изменениях, а также о выручке компаний розничной торговли.

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Активизация работ в этой области объясняется острой потребностью властей в оперативных данных в условиях распространения коронавируса и принятия Белым домом мер поддержки экономики — обновленная система статучета должна обеспечить правительству в том числе обратную связь, позволив оперативно оценивать эффективность мероприятий и экономить ресурсы.

Бывшего главу Александра Суринова обвиняли в том, что Росстат медленно и плохо обрабатывал первичные данные. Его сменил Павел Малков, главной целью которого является цифровизация статистики.