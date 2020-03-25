Кто снизил УСН до 1% из-за вируса

Депутаты Заксобрания Приморского края приняли ряд поправок в региональные законы, снижающие налоги и вводящие новые налоговые льготы.

Большинством голосов депутаты приняли закон о снижении ставок по трем региональным налогам по определенным видам деятельности. Первый — это налог по упрощенной системе налогообложения, который снижен до 1% (при УСН с объектом «доходы» или 5% (при УСН с объектом «доходы минус расходы»). Но не для всех налогоплательщиков, а только для тех, кто работает в сфере туризма, спорта, искусства, транспорта и общепита.

Также освобождаются от налога на имущество в 2020 году гостиницы, хостелы и отели при условии, что их выручка по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70% от общей суммы выручки. Кроме того, снижена ставка транспортного налога в 2020 году в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л. с.

Снижением налогов власти края хотят предотвратить крах тысяч предприятий края.