Что решил оперштаб: вернуть всех на родину, кинотеатры закрыть, кальяны не курить

24 марта 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
По итогам приняты следующие решения и даны поручения. Мы расписали их блоками.
Возврат граждан в Россию
- МИД должен до 26 марта подготовить списки россиян, желающих вернуться в страну из-за рубежа. Вернувшимся предстоит две недели пробыть на карантине.
- Минтранс и Росавиация во вторник должны получить от МИДа список стран, которые планируют ограничить авиаперевозки.
- К вывозу россиян могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. На расходы Минтрансу планируют выделить средства из резервного фонда.
- Россиян из Украины и украинских граждан на Украину планируют единовременно вывезти поездами.
- К вывозу россиян из Египта предполагается привлечь компанию «Белавиа» в счет ее задолженности перед Россией.
- Готовится список аэропортов для приема возвращающихся граждан. Оценивается возможность использования для этого аэропорта «Жуковский».
Что запрещают
- Запрещают курение кальянов в кафе, барах и ресторанах.
- Закрывают кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы.
Медицина
- Проверят, хватит ли койко-мест для всех вернувшихся.
- Санатории хотят временно перепрофилировать для размещения больных.
Для дезинфекции
- При распределении масок властям регионов советуют в первую очередь обеспечивать ими медработников и других людей, контактирующих с больными COVID-19.
- Роспотребнадзор и Минпромторг оценят возможность использовать для дезинфекции любые спиртосодержащие средства, включая косметические.
- Детские сады работают в режиме свободного посещения
- В них организуют медосмотры и другие мероприятия по противодействию инфекции.
- Для сотрудников детсадов и родителей предусмотрят методическое сопровождение и консультации по теме коронавируса.