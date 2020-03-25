Клерк.Ру

Что решил оперштаб: вернуть всех на родину, кинотеатры закрыть, кальяны не курить

24 марта 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

По итогам приняты следующие решения и даны поручения. Мы расписали их блоками.

Возврат граждан в Россию

  • МИД должен до 26 марта подготовить списки россиян, желающих вернуться в страну из-за рубежа. Вернувшимся предстоит две недели пробыть на карантине.
  • Минтранс и Росавиация во вторник должны получить от МИДа список стран, которые планируют ограничить авиаперевозки.
  • К вывозу россиян могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. На расходы Минтрансу планируют выделить средства из резервного фонда.
  • Россиян из Украины и украинских граждан на Украину планируют единовременно вывезти поездами.
  • К вывозу россиян из Египта предполагается привлечь компанию «Белавиа» в счет ее задолженности перед Россией.
  • Готовится список аэропортов для приема возвращающихся граждан. Оценивается возможность использования для этого аэропорта «Жуковский».

Что запрещают

Медицина

  • Проверят, хватит ли койко-мест для всех вернувшихся. 
  • Санатории хотят временно перепрофилировать для размещения больных.

Для дезинфекции

  • При распределении масок властям регионов советуют в первую очередь обеспечивать ими медработников и других людей, контактирующих с больными COVID-19.
  • Роспотребнадзор и Минпромторг оценят возможность использовать для дезинфекции любые спиртосодержащие средства, включая косметические.
Детские учреждения

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  • Детские сады работают в режиме свободного посещения
  • В них организуют медосмотры и другие мероприятия по противодействию инфекции.
  • Для сотрудников детсадов и родителей предусмотрят методическое сопровождение и консультации по теме коронавируса.
О ситуации с коронавирусом в России и в мире читайте обновляемый каждый день материал «Клерка».

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