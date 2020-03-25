ФНС подготовила методичку по уходу с ЕНВД на другие системы налогообложения

С 2021 года перестанет применяться ЕНВД и это создаст большие проблемы малому бизнесу. Но несмотря ни на что, Минфин и ФНС настаивают на своем — продления действия вмененки не будет.

Налоговики начинают информационную кампанию по оповещению организаций и ИП, применяющих ЕНВД, о необходимости перехода на другие системы налогообложения. И даже подготовили методические рекомендации по этому поводу.

Подробнее о том, как будут действовать налоговики и что они советуют, в статье «С 2021 года отменяют ЕНВД. На какие режимы переходить: советует ФНС в своей методичке»