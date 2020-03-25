С 2021 года отменяют ЕНВД. На какие режимы переходить: советует ФНС в своей методичке

С 2021 года перестанет применяться ЕНВД и это создаст большие проблемы малому бизнесу. Но несмотря ни на что, Минфин и ФНС настаивают на своем — продления действия вмененки не будет.

Налоговики решили заранее оповестить налогоплательщиков ЕНВД об отмене и дать советы по выбору новой системы для работы. И выпустили методичку. Она приложена к письму ФНС от 11 марта 2020 г. № АБ-4-19/4243@.

Как будут предупреждать

В письме ФНС есть план информационной кампании. Предупреждения будут слать через ТКС и Личные кабинеты. Запланированы публикации в СМИ, выступления на радио и телевидении. И даже собираются привлечь к оповещению фирмы, оказывающим бухгалтерские услуги.

Судя по плану, денег потрачено будет немало. Поскольку в списке есть размещение информации на билбордах и других средствах наружной рекламы.

О проделанной работе региональным управлениям надо будет отчитаться в ФНС, форма отчета приложена к письму.

На каком основании и с какого числа отменяется ЕНВД

Вмененку планировали отменить еще с 2018 года, но все-таки продлили её действие до конца 2020. После введения онлайн-ККТ власти окончательно решили избавиться от вмененного налога, поскольку уверены, что и так могут контролировать выручку малого бизнеса.

Обратите внимание, что часть налогоплательщиков ЕНВД уже потеряла право применять эту систему из-за введения обязательной маркировки. Но продавцы лекарств и обуви не смогут применять ЕНВД с 1 июля вместо 1 апреля, потому что введение обязательной маркировки этих товаров отодвинули. И в сложившейся сейчас экономической ситуации могут отодвинуть еще раз, так что стоит мониторить изменения в этой части.

Если вы не напишете уведомления/заявления о переходе на какой-то из спецрежимов, вы автоматически окажетесь на ОСНО.

На выбор предлагается четыре спецрежима. Но два из них не подходят организациям. А ЕСХН налог специфический, только для сельхозпроизводителей. Т.е. надо соблюдать жесткие условия по доле в выручке. Так что на самом деле у организаций выбор маленький — из двух видов УСН.

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Упрощенная система налогообложения

Упрощенная система налогообложения подходит почти всем бывшим ЕНВДшникам. Исключая тех, у кого большая выручка (более 150 млн) и много основных средств (остаточная стоимость более 150 млн), поскольку остальные ограничения совпадают с теми, что есть у вмененки. Есть список ограничений по видам деятельности, по которым нельзя применять УСН, но по ним и так ЕНВД не применялась.

Прежде чем выбирать один из двух видов УСН, стоит поискать информацию о региональной ставке налога. Так, например, в Санкт-Петербурге ставка по объекту «доходы минус расходы» не 15%, а 7%. А в Ленинградской области вообще 5%. И это для всех видов деятельности. Но стоит помнить, что при этом объекте УСН существует минимальный налог. И если у организации и ИП получится убыток, придется заплатить 1% от выручки.

Организациям стоит иметь ввиду, что от ведения бухгалтерского учета и от сдачи бухотчетности упрощенка не освобождает.

Единый сельскохозяйственный налог

Выше уже указывалось, что ЕСХН это налог для сельхозпроизводителей. Условия по соблюдению выручки весьма жесткие. Например, потерять право на применение этого налога можно только из-за продажи дорогого основного средства. Кроме того, с 2019 года ЕСХН не освобождает автоматом от уплаты НДС. Чтобы не платить НДС надо писать заявление об освобождении в соответствии со ст.145 НК. А право освободиться есть только у тех организаций и ИП, у кого выручка в 2021 году будет менее 70 млн рублей (в 2022 и далее 60 млн). Сравните с условиями упрощенки и увидите, что выгоднее.

На самом деле ЕСХН вообще не для тех, кто переходит с ЕНВД. Потому что под вмененку не попадает продажа собственно произведенной продукции. А сельское хозяйство подразумевает выращивание и продажу продукции, а не перепродажу купленных товаров.

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Патентная система налогообложения

Применяется только индивидуальными предпринимателями. Основные условия указаны на странице методички. Но надо заметить, что это единственная страница, содержащая некорректную информацию. Тут указано, что патент заменяет «НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход». На самом деле НДФЛ не уплачивается с доходов, от видов деятельности, по которым применяется ПСН. А неверная информация попала с другой страницы методички, которая про НПД.

Кроме того, не соответствует действительности указание на то, что налог уплачивается два раза в год. Да, если брать патент на срок более полугода, то платить надо два раза. Но патент можно брать каждый месяц и тогда будет 12 оплат налога в год. А брать патенты помесячно иногда имеет смысл. Потому что если есть риск потерять право применять ПСН (например, превысить лимит выручки в 60 млн рублей в год), то не стоит покупать патент на год.Так как если право на ПСН теряется, то теряется оно начиная с начала применения патента.

Например, вы купили патент на год (с 1 января до 31 декабря). В сентябе вы превысили лимит по выручке. Вы обязаны пересчитать налог по другой системе налогообложения с 1 января! А это НДФЛ и НДС, если у вас нет в запасе УСН. Если же вы купите один патент на 1 полугодие, а потом приобретете его на июль, август и сентябрь помесячно, то пересчитывать налог вам придется только за сентябрь, а не с 1 января.

Кроме того, при оценке выгодности ПСН следует учитывать будущие изменения, которые уже прошли первое чтение в Госдуме.

Перейти на ПСН не удастся предпринимателям, реализующим некоторые товары, подлежащие обязательной маркировке: обувные и меховые товары, лекарства.

Налог на профессиональный доход (налог самозанятых)

Краткая исчерпывающая информация приведена на странице методички. Но к 2021 году список регионов могут расширить, это надо иметь ввиду. Кроме того, на странице не совсем корректно приведена информация насчет реализации личного имущества. Перепродажа любых товаров и имущественных прав не попадает под НПД. Для каких бы целей эта перепродажа не производилась. Применять этот налог можно только при продаже товаров собственного изготовления. Но если ваш произведенный товар подлежит обязательной маркировке (например, вы шьете шубы из натурального меха), то НПД применять нельзя.

Совмещение спецрежимов

ЕНВД — такая система налогообложения, которая совместима со всеми другими (кроме НПД). А вот с остальными спецрежимами сложнее. Это показано на вот этой странице методички:

Помните, налог на профессиональный доход не совместим ни с одной другой системой налогообложения! Даже с ОСНО. Т.е. нельзя по сдаче в аренду квартиры применять НПД, а по розничной торговле ОСНО/ПСН/УСН.

Как перейти с ЕНВД на другой спецрежим

Если не предпринимать никаких действий, то с 1 января 2021 года вы окажетесь на обычной системе налогообложения (ОСНО). А это значит надо будет платить налог на прибыль (организации) или НДФЛ (ИП), а также НДС. И это не только повышение налоговой нагрузки, но увеличение количества отчетности. Поэтому внимательно изучите вот эту страницу, чтобы не опоздать с переходом на новый спецрежим. Бланки заявлений и уведомлений можно найти на «Клерке» в разделе Бланки.

Заявление на патент подается за 10 рабочих дней до начала его применения. Почему-то эта важная информация на странице методички не отражена.