Клерк.Ру

Фотографии из инспекций в регионах: без масок не входить, записываться заранее на прием

Сергей Кошелев, бывший руководитель УФНС по Владимирской области, поделился ситуацией с карантином в инспекциях в своем Facebook.

«Наконец-то, 25 марта сделали то, что другие области ещё неделю назад сделали!! Теперь осталось повестки все отменить, и по предприятиям самим перестать ходить»

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Кстати, на «Клерке» про электронную запись к налоговикам писали вчера.

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