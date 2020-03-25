Фотографии из инспекций в регионах: без масок не входить, записываться заранее на прием

Это Вы зря. Ощущения входят в знания. Вообще, хомо-сапиенсы любят шляться по миру туды-сюды, есть...
Кстати как раз из Мексики они привезли кроссовки всей семье, которые купили на улице во время обл...
Не то продают, у продавцов гречки все хорошо.
Так мирок-то узок у кого? Знания и ощущения не надо в один флакон сливать....
Узнать можно. А вот ощущения от того, что ты видишь это сам, совсем другие. ...
Кстати напомню, что относительно недавно, меньше ста лет назад, демократически избранный руководи...
не будет решительных мер ни от одного ведомства и регулятора. за какие-либо резкие инициативы нуж...
А знаете, можно очень много узанть о пирамидах, Египте, его истории даже не выезжая туда. И можно...
Да и вообще в Европе уж пару месяцев вирус, а дед по пивнушкам шоркается без ОЗК и родня не проти...
А причем тут шопоголики?И, знаете, видеть лично пирамиды и посмотреть в интернете - это две больш...
Э, нет, сначала Конституция и всех к ногтю....
На надо выдумывать, есть стат. данные: https://rentry.co/covid-19-is-not-like-the-flu...
Да ладно, вождь в телевизоре выступит, и завтра вся эпидемия кончится....
А мусорня на обочине по прежнему просит дыхнуть им в рыло.......
Ну, все ясно "нечесаная публика" руки не моет, как надо. И вообще рейтинг не очень 3,5 из 5 и кра...
Пока в результате этой объявленной мировой эпидемии за всё время её существования умерло столько,...
Различные инфекции существуют в природе постоянно, тем не менее человечество (включая врачей) не ...
Ещё раз повторяю - вызовите жрицу или аниматоров (это больше подойдёт по развитию)....
О, да! Миллиарды людей считают себя знатоками чего-то, потому что рядом постояли:)...
Доедешь до окультуренной парковочки, там надо оставлять машину и идти пешком по окультуренным тро...
Человек пишет, что работает почти в военном режиме, какие прогулки? Или вы думаете, что человеку...
Да запросто могут зайти в Вене в Гавелку* на всемирно известные бухтели....*Всемирно известное бо...
Вы думаете, что монаршие особы якшаются с простыми смертными, какими то певцами и актерами? Да, н...
Африканские тоже...В умеренном климате уже почти не осталось мест с "не рафинированными" животным...
С Пласидо Доминго, с Томом Хенксом и его супругой, с четой Лещенко (те уже в Коммунарке и тест по...
По объявлению ищут? А почему только китайские вирусы это делают? А в европе у диких животных боль...
Здесь один нюанс:хороший бух столько стоит
Ну хорошо - 50/50. Так где те 50% работников моргов и больниц, кто заразился от больных и умерших...
порядок выдачи больничных лицам старше 65 лет не будет таким же?...
да хотя бы потому, что контакт с вирусоносителем совсем не означает обязательного заражения; да и...
Так, я не понял. Что нужно делать?