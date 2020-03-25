Сбербанк вводит новую комиссию за денежные переводы

Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» — комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти.

Но внакладе Сбербанк не останется, он введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц, но уже вне зависимости от региона.

Новые тарифы сначала будут введены на Дальнем Востоке, пишут «Ведомости».

Сейчас переводы между клиентами Сбербанка в пределах одного региона бесплатны (есть редкие исключения, предупреждает банк на своем сайте). Но если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берет 1% от суммы, но не более 1000 руб. Речь идет о переводах внутри Сбербанка — с карты на карту или со счета на счет из личного кабинета, мобильного приложения или банкомата.

📌 Реклама Отключить

Можно будет купить подписку на переводы — такого продукта на российском банковском рынке прежде не было, рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Например, за 99 руб. можно будет увеличить лимит переводов еще на 50 000 руб. в месяц. Безлимит на переводы в месяц можно будет подключить за 199 руб., а годовая подписка будет стоить 1599 руб. Для клиентов с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private переводы будут бесплатными вне зависимости от лимита, пояснила Кирсанова.

В октябре 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка недопустимы. Он назвал такую комиссию банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией».

В декабре Госдума приняла закон о запрете банковского роуминга: согласно ему размер комиссий за переводы между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен тем, что счета открыты в разных подразделениях этого банка. Закон вступает в силу в июне.