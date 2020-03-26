С 27 марта прекращается регулярное и чартерное авиасообщение

социальная пенсия тоже уменьшится?
Честно говоря ничего не понял из указа:какие штрафные санкции вводятся для организаций и работник...
Еще кто-то писал про товарный кредит: покупаете (берете у кредит) недостающий товар у физика когд...
Попросить-то можно при любом раскладе, даже не форс-мажорном, например, из-за снижения выручки по...
с 30 апреля по 3 марта???
Откуда такие цифры? На китайских сайтах те же онлайн-кассы стоят примерно так же, как и в России....
Получается что завтра нужно выплатить расчет и выдать трудовую книжку. Есть сомнения, что 6 апрел...
А я написала заявление на увольнение 31 марта, и не понимаю как себя уволить :) И как меня примут...
не поняла, а почему это именно на Урале по мнению этого товарища много депрессивных городков? ...
а если человек живет в селе, а на работу каждый день ездить в город? ему что делать? с голодухи у...
Все что затрагивает трудовые отношения не может не считаться с ТК...
про банки - в обращении было такое"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медиц...
Вот это точно. Щас наши дикие люди все ломанутся на всякие дачи-шашлыки, в гости, в ТЦ и прочее...
У нас все сняли и заблокировали, даже то, что не доллжны были...
Представила, как сам сидит, пишет, старается. Работа у него такая......
видео обращение царя подойдет, на флешке.
Да это нормально. Зачем читать первоисточники, когда можно разжеванную правильными журналистами и...
Действующих взысканий касается?
Бухгалтера скорее всего перейдут на удаленку,срок отчетности не отменяли либо продолжат ходить в ...
Если бы главнокомандующий назвал бы следующую неделю выходной, я бы сейчас даже не спрашивал. Но,...
подождем офиц. указов потому как пока тут вообще непонятно о чем тут речь, мб порог будет количес...
У меня ощущение, что Путин не в курсе
Банки работать не будут?Если у меня на след.неделе куча отпускников, кому я должна 02.04.20 выпла...
Судя по рассказам тех, кто там живет, не ахти как и они чиха боятся...
Дальше у него было уточнение, но такое ощущение, что это уточнение услышал как раз 1% народонасел...
То, что у вас не диагностируется, еще не показатель. У нас просто отказывают в проведении анализо...
Гарант , как всегда чего то брякнул, теперь не знают как разрулить...
Я тоже про проценты услышала, но все комментаторы говорят про вклады...
Там про перенос ни слова. Это не перенос точно
Сейчас! Разбегутся только)))
Уточнение - для микропредприятий
А нас ток вчера оповестили, что с 30.03 по 26.04 четырёхдневка. ...
Да и пенсионный, и соцстрах. Уже ведь на носу и квартальная отчетность. Как раз на апрель выпадае...
А мне интересно: нерабочие дни = выходные дни? Если равно то про перенос даже разъяснений ждать ...