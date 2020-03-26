С 27 марта прекращается регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.

Исключение составят только рейсы, которыми будут вывозить на родину россиян.

Днем ранее Правительство поручило Минтрансу проработать с Минобороны и МЧС сценарий по возврату россиян из других стран силами и мощностями последних двух министерств.

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