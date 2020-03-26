«Мои документы» просят не приходить к ним, а налоговики жалуются на большие очереди

Сотрудники государственного сервиса «Мои документы» сделали вот такое фотообращение ко всем посетителям.

Вполне можно понять, тем более, им выбирать не приходится, выходить на работу, или нет. А до нее еще и доехать нужно.

Налоговики тоже жалуются. Много народу, хоть и просили не приходить, средств защиты не хватает. Покупают за свой счет. Просто приведем цитаты из социальных сетей:

«Мы за свои деньги маски купили, антисептики и т.д.».

«Мы тоже все покупали на прием. Сегодня первый раз дали 50 перчаток на 17 человек».

«Нам сегодня отлили остатки прозрачной жидкости из белой канистры, без опознавательных знаков. Что это за вещество не понятно, понюхали, чуть дубу не дали, воняет жутко. Что это и что с ним делать».

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«У нас очередь в человек 25 с самого утра из налогоплательщиков».

«Если будем работать, то хотя бы оперзалы закрыли на эту неделю, а то желающих ещё больше будет посетить и что нибудь спросить или сдать, основной массе людей все равно на вирус, авось пока побеждает!».

«У нас завели официальный скайп! Велено материалы проверок по скайпу рассматривать».

У нас урна уже с прошлой недели стоит. Но документы никто не оставляет. Людей стало больше чем обычно. Все органы закрыли кроме налоговой и все повалили к нам».

«Карантин вроде как, а налогоплательщиков наоборот все больше. Это какой то капец, толпы в опер зале».

Еще пожелания от налоговиков — чтобы хоть немного подняли зарплату в эту неделю. Или чтобы хотя бы сократили рабочий день.