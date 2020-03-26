Как основные банки будут работать в «карантинную» неделю с 30 марта по 3 апреля: опрос «Клерка»

Мы собрали информацию, как в «карантинную» неделю с 30 марта по 3 апреля будут работать банки. Материал дополняется.

Ак Барс: «Банк продолжит работать в обычном режиме. Все офисы работают, Услуги и сервисы доступны, операционный день не сокращаем».

Альфа-Банк: «Все отделения банка будут работать на прием клиентов, без изменений. Горячая линия будет также работать в штатном режиме. Все операции по счетам и выплатам также будут осуществляться в штатном режиме» Как для работы с фихическими, так и с юридическими лицами изменений не будет. Операционный день не сокращается.

Сбербанк: «На данный момент, какая-либо информация об изменениях в режиме работы банка не имеется, все работает в стандартном режиме».

Тинькофф-Банк, банк Точка, Модуль-банк будут работать без изменений.

Райффайзенбанк: «Для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, мы ввели график работы непересекающимися сменами. В этой связи мы временно изменили график работы части отделений, а некоторые из них временно закрыли».

ВТБ, МКБ, «Возрождние», «Открытие», «ПСБ» на своих сайтах информацию пока не давали.

УРАЛСИБ: «В период с 28.03 по 5.04.2020 г все отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме».