Какие банки дадут каникулы по кредитам. Подборка «Клерка»

Мы собрали в разных банках информацию о предоставляемых каникулах по кредитам. Материал дополняется.

ВТБ

ВТБ с 31 марта запускает программу помози заемщикам, пострадавшим от инфекции.

По ее условиям, все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае исключены. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.

Райффайзен

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В настоящее время решение об отсрочке или изменении платежа принимается в индивидуальном порядке. Банк ожидает изменения в нормативных актах, после их публикации на сайте банка информацию обновят.

Банк «Открытие»

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (например, потеря работы или кормильца), могут рассчитывать на приостановку выплат по кредитам на срок до полугода. Также разрабатываются меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Сбербанк

Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек.

Альфа-Банк

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В середине апреля 2020 года Альфа-Банк запустит программу помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии.

Программа дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

Подругим банкам информация пока не поступала.