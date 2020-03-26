Курс рубля падает

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 26 марта, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:02 по московскому времени курс доллара поднялся до 79,08 рубля, что на 83 копейки больше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро вырос до 86,2 рубля, что более чем на рубль выше уровня закрытия.

Индекс Мосбиржи в четверг открылся падением и по состоянию на 10:24 по московскому времени опустился на 1,43 процента. РТС к этому же времени потерял 1,64 процента.