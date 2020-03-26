Правительству будут расширять полномочия. Заседание 26 марта в тезисах

Заседание Правительства 26 марта. Самое главное в тезисах.

1. Обсуждается закон, реализация которого позволит повысить эффективность действий Правительства Российской Федерации в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции.

Дают больше полномочий для экстренного решения вопросов по борьбе с заразой.

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2. Предлагается внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций муниципальных образований, касающихся продления установленных сроков, связанных с уплатой налогов, сборов, страховых взносов, а также аналогичных изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

То есть, дадут органам исполнительной власти полномочия продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

3. Обсуждаются выплаты для нетрудоспособных чиновников и силовиков и их семьям в случаях гибели или смерти.

Готовятся к большим жертвам?

4. Также обсуждалась транспортная безопасность, доставка грузов, встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры.

5. Образовывают Президиум Правительства.

6. Будет выделяться субсидия Иркутской области из бюджета для помощи пострадавшим от наводнения.

7. Обсуждался проект поправок об установления порядка выявления правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, а также обсуждали поправки направленные на установление возможности выполнения комплексных кадастровых работ за счёт лиц, заинтересованных в их выполнении (за счёт внебюджетных средств).