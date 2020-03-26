Российские компании и граждане будут жаловаться в наш Минфин на иностранных налоговиков

Россия займется защитой своих налогоплательщиков, притесняемых иностранными юрисдикциями.

Минфин подготовил проект Порядка проведения взаимосогласительных процедур в соответствии с международными договорами РФ по вопросам налогообложения.

Напомним, Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 НК дополнен положением о взаимосогласительной процедуре. В новой главе 20.3 НК определен порядок проведения указанной процедуры. Там говорится, что порядок и сроки представления заявления о проведении взаимосогласительной процедуры, а также порядок и сроки рассмотрения указанного заявления определяются Минфином.

Проект Минфина отражает рекомендации плана BEPS и конвенции MLI.

Поясним, план BEPS — это план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения.

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С заявлением о проведении взаимосогласительной процедуры могут обратиться резиденты РФ, а также физлица, граждане РФ.

Они могут заявить о том, что произошло или может произойти налогообложение их доходов, прибыли или имущества, не соответствующее положениям применимого международного договора по вопросам налогообложения.

Минфин будет рассматривать это заявление в срок до 90 дней.

Проектом регламентированы способы взаимодействия Минфина с компетентным органом иностранного государства, в том числе, направление запросов, как письменно, так и по электронной почте, направление сообщений по факсу или по телефону, непосредственные встречи и иные способы.