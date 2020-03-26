Кремль считает неуместным рассуждения о введении режима ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что глава государства Владимир Путин во время обращения к нации ничего не сказал о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне коронавируса, назвал рассуждения на эту тему неуместными.

«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», — цитирует Пескова РИА Новости.

Что касается нерабочей недели, то, как отметил Песков, она выделена из соображений воспрепятствовать распространению коронавируса внутри РФ.