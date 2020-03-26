Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Россияне в марте на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля запаслись продуктами почти на четыре месяца, сообщает X5 Retail Group.
X5 Retail Group управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Ее эксперты проанализировали финансовые и закупочные данные всех трех сетей.
С 9 по 22 марта был повышенный спрос на следующие товары:
- мясные консервы –в 38 раз;
- замороженная продукция –в 30 раз;
- овощи – в 29 раз;
- крупы – в 25,5 раза;
- сахар – в 24,6 раза;
- соль – в 19,7 раза.
Среди запасавшихся оказались и пенсионеры.
«Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу», — поясняет Х5 (источник Вести.ру).
Закупки были такие, что в среднем, такого набора хватило бы обычной семье на 126 дней. То есть, 4 месяца.
История знает немало случаев ажиотажа. Революции, войны, экономические кризисы. Ни в одном случае ни к чему хорошего такие ажиотажи не приводили. Так, в учебниках по экономике одной из причин Февральской революции приводили именно ажиотажный спрос на хлеб в Петрограде.