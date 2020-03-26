Клерк.Ру

Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Россияне в марте на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля запаслись продуктами почти на четыре месяца, сообщает X5 Retail Group.

X5 Retail Group управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Ее эксперты проанализировали финансовые и закупочные данные всех трех сетей.

С 9 по 22 марта был повышенный спрос на следующие товары:

  • мясные консервы –в 38 раз;
  • замороженная продукция –в 30 раз;
  • овощи – в 29 раз;
  • крупы – в 25,5 раза; 
  • сахар – в 24,6 раза;
  • соль – в 19,7 раза.

Среди запасавшихся оказались и пенсионеры. 

«Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу», — поясняет Х5 (источник Вести.ру).

Закупки были такие, что в среднем, такого набора хватило бы обычной семье на 126 дней. То есть, 4 месяца.

История знает немало случаев ажиотажа. Революции, войны, экономические кризисы. Ни в одном случае ни к чему хорошего такие ажиотажи не приводили. Так, в учебниках по экономике одной из причин Февральской революции приводили именно ажиотажный спрос на хлеб в Петрограде.

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