Кремль пояснил, какие вклады попадут под налог

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, какие вклады попадут под налог в размере 13%.

Если у вкладчика на одном счету в банке лежит миллион рублей и по этому вкладу предусмотрен доход, например, 10% в год, то пока можно получить необлагаемый налогом доход в размере 100 тысяч руб. в год. Это проценты от одного вклада. Раньше эти 100 тысяч руб. не облагались налогом, но теперь имеется в виду, что со 100 тысяч руб. вкладчик заплатит налог в размере 13%, то есть 13 тысяч руб.

Если на одного человека приходится несколько счетов по 1 миллиону руб., то налог будет взыскиваться с каждого счета. Т.е. вклады суммироваться не будут.

При этом Песков назвал неверной информацию, что таких вкладов в российских банках больше 50%. Он назвал цифру в 10% (Путин же говорил об 1%, прим.ред.), эти цифры озвучивало руководство правительства на совещании у Владимира Путина и подтверждал Центробанк.

По его мнению, введение налога является восстановлением справедливости. Он отметил, что число обладателей вкладов в размере более 1 млн рублей исчисляется процентами.