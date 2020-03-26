Закрываются парки, кафе, рестораны, салоны красоты. Торговать можно только аптекам, продуктовым и товарами первой необходимости

Разбираем приказ Мэра Москвы. Что запретили, что приостановили, и чем можно торговать в розницу.

Указ Мэра Москвы 26 марта 2020 г. № 31-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ».

В частности:

До 10 апреля массовые, культурные, спортивные мероприятия – запрещены.

Парки, аттракционы, развлекательные центры, ночные клубы, и иные места массового скопления граждан.

С 28 марта до 5 апреля – работа баров, кафе, ресторанов, столовых, закусочных, и иныхъ заведений общепита.

При этом, продолжают работу столовые, буфеты, кафе, которые используются для питания сотрудников организаций.

Розничная торговля, кроме продуктов и товаров первой необходимости, и заодно аптек.

Деятельность салонов красоты, спа, парикмахерских, бань, саун, соляриев.

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Также приостановлено посещение ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парков «Царицыно», «Зарядье», «Коломенское», «Сокольники» и музея-усадьбы «Кусково».

деятельность кружка «Московское долголетие».

В МФЦ – только по предварительной записи. Сами сотрудники МФЦ просят обращаться дистанционно

Стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь. Например, пациентам с острой болью.

В детсадах организованы дежурные группы, численностью не более 12 обучающихся. В учебных заведениях среднего и среднего профессионального образования каникулы по 12 апреля.

Религиозные объекты рекомендовано не посещать.

Прилагаем перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных к торговле на период карантина.