РПЦ не будет закрывать храмы. Хотя Собянин не рекомендует в них ходить

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда (источник Вести.ру).

Он подчеркнул, что в РПЦ с пониманием относятся к рекомендации мэра столицы Сергея Собянина воздержаться от посещения храмов, а также к его мотивам. Однако пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению к верующим, которые считают необходимым посещать храмы в это трудное время.

При этом, Собянин в Указе от 26 марта 2020 г. № 31-УМ предпичывал москвичам воздержаться от посещения религиозных объектов.

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