Как сдавать отчетность, если не работаем с 30.03 по 03.04? Вопрос от бухгалтера

В связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, возникает много вопросов. Например, по срокам сдачи отчетности.

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчицы. Приводим его здесь:

«Позвонили сейчас в контакт-центр ИФНС с вопросом, будет ли перенесён срок сдачи отчетности с 30.03. на 6.04? И по поводу платежей по этим срокам.

Ответ: Налоговый кодекс не менялся, все сроки сохранены!

Бинго! Значит у нас работа бухгалтеров должна быть в списке услуг первой необходимости, я правильно понимаю? Не будешь работать – выполняешь указ президента, но нарушаешь Налоговый кодекс, будешь работать – всё в корне наоборот! Что делать то будем, коллеги?».

Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», кстати, подписали еще вчера.

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А теперь приведем некоторые комментарии:

«В НК четко написано при переносе сроков сдачи отчетности в случае выходных, нерабочих дней. Путин объявил выходные дни. Значит перенос сроков сдачи отчетов и уплаты налогов».

Аргумент, но у него есть контраргумент: «формально – в НК выходные идни, а в указе ВВП –».

Далее дискуссия зашла в обсуждение, как нужно было указать. «Карантинные» звучит жестко, да и правила при карантине другие. «Нерабочие праздничные» – ну не праздник же, право слово. А «выходными объявлять права нет у президента» (разве нет? Статья 5 ТК дает право президенту регулировать трудовые отношения).

Есть и более эмоциональные комментарии.

Например, «все на выходные, но отчетность вы должны сдать в срок, заплатить налоги должны в срок, выплатить зарплату в срок. [Получается], один сидит дома, трое продолжают работать».

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Есть и шуточные: «бухгалтерам лишь бы сроки сдачи отчётности перенесли».

В итоге, пришли к выводу, что сдавать нужно 6 апреля.