Закрываются курорты, детские лагеря, санатории. Отдыхающие – на самоизоляцию

Хорошая и содержательная статья. Пусть еще докажут, что понесли расходы. Ато предлагают нам свои ...
Ну так поди там и 10 человек сидят кофеи гоняют....
Да, я то же включил заднюю. Пролетариат набычился и мычит, что батька Путин сказал, что выходной,...
а потом еще доначислять за за искусственное дробление вкладов приведшее в получению необоснованно...
Стационарных телефонов - 2-3 на всю поликлинику. Врача уже превратили в секретаря-машинистку, те...
А в Индии сейчас всю страну накануне грандиозного многодневного религиозного праздника буквально ...
Вот это правильно.... . У нас все платят налоги.. от мала до велика... и независимо от того.. ско...
А что во всех регионах развлекловку закрыли? Наш Глава, например, еще не высказался по этому пов...
А вообще понятие "нерабочий день" кроме как ст. 112. ТК Нерабочие праздничные дни существует?...
У нас есть два инфицированых. Дальше что? Садики закрывают, школьники на дистанте. Однако, про ра...
Просто про повышение пенсионного возраста он забыл. Обнуление же произошло. Всё с чистого листа: ...
Советы для московских торгашей. И вообще только для торгашей. ...
Откройте контракт, найдите пункт про форс-мажор, напишите письмо...
А больничные как считать? Работник с 16 марта болеет и лист у него продлевается еще....
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производитс...
Как-то пугающе выглядит список, в котором есть спички и свечи. ...
Решили грузить и в ТПП обратимся на всякий случай.
Добрый день.Правильно я понимаю , что 0%-ставку ИП на УСН может применять только впервые зарегист...
Что на счет инфляции? в нк, вроде, указано, что под налогообложение попадают разница превышающая ...
Обнуленный вот сказал, что страховые взносы уменьшат с 30% до 15%. И это решение надолго.Т.е. рез...
А если у компании контракт? Который теперь сорвется? Просто из интереса. Не у этого конкретного з...
жалобы пишите, с применением статей закона. Ваши права нарушают, когда мои нарушили, через две не...
Искренне завидую всем верящим, что Конституция и ТК выше указов :) Иерархия законодательных актов...
Ничего нового - все с эти живут уже давно, а не только в кризис...
У меня зависла разблокировка счета. Оплата прошла 25 марта, вчера позвонила в налоговую и мне рад...
""Ставка 15% будет работать только в части зарплаты, которая превышает МРОТ (на 20...
Не могу определить для себя суть формулировки: "Ставка 15% будет работать только в част...
К слову, был в налоговой неделю назад, подавал возражение по налогам. Сказали - срок рассмотрения...
Может быть это и есть основная завуалированная цель нововведения?...
А не могут налоговики поступать по такой логике, что налог на проценты с вкладов будет по факту б...
Извините, а это всё законно?
Ничего не понятно. До 1С мы тоже проги писали, из Програмбанка переделывали. А обзываться некраси...
У нас _пока_ тоже.А послезавтра приедут на неделю многие тысячи людей из Москвы, В том числе, ест...
Из моей жизни в качестве учера и гены в "лихие девяностые" -Леночка (условная) сидит, сопли на кл...
То-то вас сейчас общепит и фитнес-клубы читают. Че-нить социальненькое -зацепить- говорите.Ну к п...
И...?Так устроено общество (обезьянок).....до 1917 года оно было устроено также.....между работод...