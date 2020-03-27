Клерк.Ру

Закрываются курорты, детские лагеря, санатории. Отдыхающие – на самоизоляцию

Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания.

В частности, он дал следующие поручения:

  • с 28 марта по 1 июня все курорты, санатории, детские лагеря посетителей не принимают, бронировать места нельзя. Все, кто там уже находятся, остаются там на изоляции до конца срока пребывания без права продления. Питание будет осуществляться в тех же зданиях.
  • с 28 марта по 1 июня рекомендовано приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.
  • В субъектах РФ с 28 марта по 5 апреля приостановить работу общепита, кроме дистанционной торговли.
  • В субъектах РФ рекомендовано ограничить поездки граждан, в том числе, с целью туризма (источник сайт Правительства).

Ранее были закрыты кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы.

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