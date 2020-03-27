Штрафы до двух миллионов за нарушение карантина, лишение свободы до семи лет. Вводятся поправки в УК

В УК будут внесены поправки в статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Высокие штрафы, либо до семи лет лишения свободы, если с отягчающими.
«Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,
- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет,
- либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет,
- либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
- либо принудительными работами на срок от одного от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
- наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех лет до пяти лет,
- либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет до пяти лет,
- либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
- либо принудительными работами на срок от трех лет до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
- наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет
- либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.».
Ранее была информация, что умышленное заражение людей будут приравнивать к терроризму.