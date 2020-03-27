Клерк.Ру

Штрафы до двух миллионов за нарушение карантина, лишение свободы до семи лет. Вводятся поправки в УК

В УК будут внесены поправки в статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Высокие штрафы, либо до семи лет лишения свободы, если с отягчающими.

«Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,

  • наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет,
  • либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет,
  • либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
  • либо принудительными работами на срок от одного от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей

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  • наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех лет до пяти лет,
  • либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет до пяти лет,
  • либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
  • либо принудительными работами на срок от трех лет до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

  • наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет
  • либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.».
Соответствующий законопроект будет рассматриваться 30 марта.

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Ранее была информация, что умышленное заражение людей будут приравнивать к терроризму.

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