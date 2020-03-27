Как сдавать отчетность на нерабочей неделе. У 1С своё мнение про перенос сроков отчётности

В какие сроки сдавать отчетность из-за объявления нерабочей недели? На этот вопрос до сих пор нет официального ответа от налоговиков.

Перенос сроков сдачи отчетности происходит при совпадении последнего дня срока с выходным ии (или) нерабочим праздничным днем (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Однако в Указе президента дни просто «нерабочие», их в НК нет. Поэтому как будет трактовать ситуацию ФНС, неизвестно. Пока налоговая служба отмалчивается, но известно, что инспекции будут работать.

Но 1С решила, что сроки переносятся и опубликовала их на своем сайте:

уплатить налог на прибыль и сдать декларацию по налогу на прибыль за 2019 год необходимо 6 апреля, а не 28 (30) марта;

уплатить ежемесячный авансовый платеж и представить налоговую декларацию по налогу на прибыль за период январь-февраль 2020 года необходимо 6 апреля, а не 28 (30) марта — для тех, кто платит налог исходя из фактической прибыли;

уплатить ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за март 2020 года необходимо 6 апреля, а не 28 (30) марта — для тех, кто платит ежемесячные авансовые платежи внутри квартала;

сдать декларацию по налогу на имущество необходимо 6 апреля, а не 30 марта;

сдать бухгалтерскую отчетность за 2019 год необходимо 6 апреля, а не 30 марта;

заплатить УСН и сдать декларацию по УСН организациям необходимо 6 апреля, а не 31 марта;

представить декларацию по НДПИ за февраль 2020 года необходимо 6 апреля, а не 31 марта;

НДФЛ с зарплаты, которая будет выплачена 27 марта, необходимо перечислить в бюджет 6 апреля;

НДФЛ по больничным и отпускным за март необходимо перечислить в бюджет 6 апреля.

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Такие же сроки начал предлагать своим клиентам Контур.

Следовать им или нет, решать вам. Как только появится официальная информация, мы обязательно её опубликуем.