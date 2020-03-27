Люди кинулись закрывать вклады

Банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

Это связано с заявлением Владимира Путина о налогообложении процентов по вкладам. Люди не разобрались, в чем суть будущего нововведения, и кинулись на всякий случай закрывать свои вклады.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать „набег“ на банки, первые признаки которого уже видны», — говорится в письме, направленном Ассоциацией банков России в адрес главы ЦБ.

Банки просят регулятора дать людям исчерпывающие разъяснения. Кроме того, АБР просит ЦБ на 6 месяцев открыть беззалоговые кредитные линии для банков, не входящих в число системно значимых, передает РБК.

Напомним, планируется обложить НДФЛ доход от процентов по вкладам, если сумма вложений превышает 1 млн. рублей.

Всего россияне хранят на вкладах 31,47 трлн. рублей. На вклады от 1 млн руб. приходится порядка 57% от этой суммы (17,95 трлн руб.), но таких счетов всего 1% (5,9 млн единиц).