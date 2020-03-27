Клерк.Ру

1036 заболевших в России, 196 за последние сутки. Вылечились 45

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», общее число заболевших выросло до 1036, из них за последние сутки 196. Выздоровели 45, трое умерли.

В Москве заболевших 703. Это самый зараженный регион страны.

Настоятельно рекомендуем всем сидеть дома, выходить только в случае крайней необходимости. 

И соблюдать остальные советы по предотвразению заражения.

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