1036 заболевших в России, 196 за последние сутки. Вылечились 45

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MaxC Социальная служба - работает и будет работать.Плюс (уже писали, но у меня такого в доме пока нет)... Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

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mizeri Так это хорошо, когда только с файлами и впроге работать, можно и дома было бы. Но дома честно го... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

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