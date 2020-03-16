Налоговые каникулы в России и выплаты из бюджета пострадавшим: все про коронакризис за неделю на «Клерке»

Мы не будем делать вид, что бухгалтерские СМИ в белом пальто и нас интересуют другие новости, кроме коронавируса. Что будет с валютой, какие меры предпринять работодателю и как власти попытаются защитить малый бизнес.
Главное за неделю
1. Собрали для вас основное:
Про сам вирус:
— Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия;
Про нефть и обвал рубля:
— Вот так можно резко обнищать всего за одни праздничные выходные;
2. К черту этот вирус, живем обычной жизнью (хотя бы делаем вид). Рассказываем про новую фишку трудовых инспекций:
Теперь инспекторы особо проверяют ПВТР. Штрафы на десятки тысяч.
ТОП-3 новостей не про вирус
1. На зарплатных комиссиях требуют повышение окладов до 76000 рублей. Средние з/п по всем отраслям;
2. Путин назвал малый бизнес жуликами?
3. Что поменяют в Конституции. И зачем это все.
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1. Пенсия 50 тыс. рублей — это реальность.
2. Выплаты на детей до 7 лет начнутся в июле.
3. Чем больше внуков, тем раньше на пенсию. Бабушкам и дедушкам могут снизить пенсионный возраст.
«Ночной бухгалтер»
За 10 марта: Налоговики не регистрируют компании по новым смехотворным основаниям;
За 11 марта: За что сейчас ФНС шлепает штраф в 50 тыс, приписывая неправильное хранение денег в кассе;
За 12 марта: Путин не так себе представляет малый бизнес, как все обстоит на самом деле;
За 13 марта: Требования ФНС достигли пика абсурда.