Налоговые каникулы в России и выплаты из бюджета пострадавшим: все про коронакризис за неделю на «Клерке»

Мы не будем делать вид, что бухгалтерские СМИ в белом пальто и нас интересуют другие новости, кроме коронавируса. Что будет с валютой, какие меры предпринять работодателю и как власти попытаются защитить малый бизнес.

Главное за неделю

1. Собрали для вас основное:

Про сам вирус:

— Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия;

Про то, что сделает Правительство:

Про то, что надо сделать компаниям:

Про нефть и обвал рубля:

— Вот так можно резко обнищать всего за одни праздничные выходные;

2. К черту этот вирус, живем обычной жизнью (хотя бы делаем вид). Рассказываем про новую фишку трудовых инспекций:

ТОП-3 новостей не про вирус

1. На зарплатных комиссиях требуют повышение окладов до 76000 рублей. Средние з/п по всем отраслям;

2. Путин назвал малый бизнес жуликами?

3. Что поменяют в Конституции. И зачем это все.

Расскажем, как работать без вмененки и не переплачивать. 17 марта в 11-00 по мск. Записывайтесь. Уже завтра крутейший вебинар о том, как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Пенсия 50 тыс. рублей — это реальность.

2. Выплаты на детей до 7 лет начнутся в июле.

3. Чем больше внуков, тем раньше на пенсию. Бабушкам и дедушкам могут снизить пенсионный возраст.

«Ночной бухгалтер»

За 10 марта: Налоговики не регистрируют компании по новым смехотворным основаниям;

За 11 марта: За что сейчас ФНС шлепает штраф в 50 тыс, приписывая неправильное хранение денег в кассе;

За 12 марта: Путин не так себе представляет малый бизнес, как все обстоит на самом деле;

За 13 марта: Требования ФНС достигли пика абсурда.