Клерк.Ру

Налоговые каникулы в России и выплаты из бюджета пострадавшим: все про коронакризис за неделю на «Клерке»

Мы не будем делать вид, что бухгалтерские СМИ в белом пальто и нас интересуют другие новости, кроме коронавируса. Что будет с валютой, какие меры предпринять работодателю и как власти попытаются защитить малый бизнес.

Главное за неделю

1. Собрали для вас основное:

Про сам вирус:

— Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия;

Про то, что сделает Правительство:
 
 
 
Про то, что надо сделать компаниям:
 

Про нефть и обвал рубля:

— Вот так можно резко обнищать всего за одни праздничные выходные;

 
 
 
Про то, что от этого будет бизнесу:
 
 
 
 
Про то, что делают другие страны:
 

2. К черту этот вирус, живем обычной жизнью (хотя бы делаем вид). Рассказываем про новую фишку трудовых инспекций:

Теперь инспекторы особо проверяют ПВТР. Штрафы на десятки тысяч.

ТОП-3 новостей не про вирус

1. На зарплатных комиссиях требуют повышение окладов до 76000 рублей. Средние з/п по всем отраслям;

2. Путин назвал малый бизнес жуликами?

3. Что поменяют в Конституции. И зачем это все.

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1. Пенсия 50 тыс. рублей — это реальность.

2. Выплаты на детей до 7 лет начнутся в июле.

3. Чем больше внуков, тем раньше на пенсию. Бабушкам и дедушкам могут снизить пенсионный возраст.

«Ночной бухгалтер»

За 10 марта: Налоговики не регистрируют компании по новым смехотворным основаниям;

За 11 марта: За что сейчас ФНС шлепает штраф в 50 тыс, приписывая неправильное хранение денег в кассе;

За 12 марта: Путин не так себе представляет малый бизнес, как все обстоит на самом деле;

За 13 марта: Требования ФНС достигли пика абсурда.

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Вебинар о том как распланировать свою налоговую нагрузку после отмены ЕНВД
17 Март 2020
Андрей Жильцов
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СПС умрут, «Клерк» останется, налоговики придираются к биде, роботы в бухгалтерии — это страшно. Интервью Дмитрия Костальгина

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