В налоговые с 27 марта запретили входить детям и пожилым от 65 лет

суды завалены сейчас делами о форс-мажоре, но они, эти суды, сейчас вот не работают.....
О части экономической и исторической науки у меня сложилось мнение что они или идиоты, или нагло ...
В экономике в науке, вообще творится ужас что. Словами описать цензурными нельзя это все. Там даж...
Моя пенсионерка уже на даче (всегда так рано выезжает) - и я этому очень рада. А магазины и в дер...
У нас из 50 человек остались здесь в РФ в науке только 2 человека, у меня выпуск 96 года. Причем ...
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/883141/
Что именно имеется в виду, мы не работаем с ЭДО, поэтому вся документация в печатном виде, чеки к...
А два раза повторять - это для тупых или какая-то побочка коронавируса?...
Звонила в наш местный Сбер, сказали, что будут проводить платежи только внутри сбербанка, а в дру...
Моя Матушка вырастила таких добрую пачку. От диплома в МАТИ до кандидатской. Теперь одна её учени...
Хочу спросить - вы запрашивали ежемесячно сотни документов от нескольких десятков разных поставщи...
Вот хочется прилепить фейспалм, да некуда. Если бух сидит на удаленке - то кто-то должен сидеть в...
Так итальянский печальный опыт проанализировали уже. Когда учебные заведения закрыли пришла хорош...
Хотела Вашу программу приобрести и мне ничего объяснить не могут...
Тут, как говорится, "хозяин-барин". Надо просто один раз продумать для себя систему каталогов и п...
В кризис лучше иметь наличку в кармане, а не сберкнижку. Мало ли что... Поднимут проценты по депо...
Я сортирую по типам - аренда / поставщик / покупатель /доставка и т.д. Т.е. для каждого типа отде...
Ну, для ИП на УСН6 это просто - единожды создал файловую систему и тиражирую ее на каждый отчетны...
У нас как-то так. Остальные регионы, скорее всего, аналогично. Возьмут под козырек и скажут так, ...
Скорее всего имеется в виду под словом молодежь это возраст 50-40 лет. Это те люди, которые учили...
Это контрсанкции?А я про санкции против РФ - какие товары первой необходимости "вражинки" отказыв...
У меня есть вопрос по поводу сканированных документов. Вы как их организуете? У меня все сканы не...
у меня было совсем иное представление. что ученые находят что-то интересное в исследованиях, напр...
У моего буха в декабре квартиру обокрали. Вынесли ноут рабочий и смартфон. "Удачно" выскочил на 2...
Мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты, соль.См. указ от 06.08.2014 N 560 и пост. от 07.08.2014 N 778...
В общем, гнусных террористов отлавливают, коварных шпиенов иностранных государств то же, коррупци...
Вы прямо-таки какие-то крамольные мысли высказываете. Какие "подушки", это же либо наличка неучте...
Соцслужбы работают самоотверженно. У меня родственница - соцработник. Работает со стариками.ну, т...
Есть незаменимые))) Например, старики-ученые в оборонной науке. На них же все держится сейчас в О...
не знаю как работают соц.службы. нужно ли им платить или нет? хватит ли их на всех? но вот это яв...
А вот, кстати, зря...У меня хоть и очень маленький документооборот по ИП, но я сканю все. Вообще ...
Мне привычно, я ИП и так и так работаю из дома. Просто, две квартиры рядом - одна для работы, вто...
думать о том, как их заменить в будущем )) в смысле дать повод им уволиться, а других нанять.даже...
Социальная служба - работает и будет работать.Плюс (уже писали, но у меня такого в доме пока нет)...
Как обычно - посчитали заранее сколько налогов соберут, потом получат 1% ...
У сотрудника Пушкина зарплата 30000. Рабочих дней в марте 19, это 152 рабочих часа. Пушкин отрабо...