Клерк.Ру

В налоговые с 27 марта запретили входить детям и пожилым от 65 лет

Объявления в налоговых инспекциях о новых ограничениях на вход.

Приведем их здесь:

старшеобъя

Собственно, налоговые инспекции всегда были местами массовых скоплений людей. Вполне своевременные и адекватные меры.

На «Клерке» вчера писали, как жалуются работники МФЦ и налоговики на большое количество людей и отсутствие антисептиков.

А вот комментарий одного из инспекторов: «Плевать народ хотел на все рекомендации не посещать налоговую. Людей ещё больше стало, некоторые говорят у нас на работе карантин, появилось время порешать вопросы в налоговой. Идут беременные, с маленькими детьми, пожилые. Пока замок на дверь не повесят – не зарастет народная тропа».

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