Московские ограничения из-за эпидемии предлагают распространить на все регионы

Премьер потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», – сказал Мишустин.

Премьер также призвал граждан отнестись со всей серьезностью к ограничительным мерам, поскольку люди заражаются либо в поездках либо в местах массового скопления (материал ТАСС).

По последним данным, в России выявлено 1036 заболевших. 45 уже вылечились.