Разрешили работать на удаленке в «карантинную» неделю с 30 марта по 3 апреля

Песков заявил журналистам, что переведенные на удаленную работу могут продолжить работу в таком режиме и на следующей неделе.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке – будет работать и на следующей неделе», – сказал он.

По его словам, также приветствуется продолжение дистанционного обучения в школах и вузах.

«Цель предстоящей недели-минимизировать контакты между людьми, а не прекратить процесс образования обучения и так далее», – пояснил пресс-секретарь президента (источник РБК).

Кстати, до 8 июня перенесли проведение ЕГЭ.