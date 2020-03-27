«Победа» объявила о полной остановке полетов до конца мая

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 1 апреля до 31 мая приостанавливает операционную деятельность.

«Лоукостер „Победа“ принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов», — цитирует сообщение РИА Новости.

Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков заявил, что самое главное для них это здоровье граждан и призвал всех сидеть дома.

Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений. Т.е. по сути деньги не вернут.