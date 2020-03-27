Налоговые инспекции закроют свои двери для налогоплательщиков до 6 апреля

Региональные управления ФНС предупреждают на своих сайтах о том, что с 30 марта по 3 апреля 2020 приема налогоплательщиков не будет. Поскольку по субботам приема нет, то значит двери в налоговых откроются только 6 апреля.

С 6 апреля 2020 прием будет только по предварительной записи, предупреждают налоговики. Записаться можно через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию»

Запросы, обращения, заявления, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и иные документы можно направлять в инспекции по ТКС и через Личный кабинет. В некоторых инспекциях выставляют боксы для отчетности, но в таком сулчае некому будет поставить штампик о приеме.

Ранее стало известно, что с 27 марта налоговые инспекции не будут принимать пожилых людей старше 65 лет и граждан с детьми.