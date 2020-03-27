«Почта России» закроет с 30 марта по 1 апреля все отделения, кроме круглосуточных

«Почта России» на следующей неделе переходит на работу в особом режиме, с 30 марта по 1 апреля все отделения, кроме круглосуточных, не будут работать.

«Мы продолжим работу в предстоящую неделю, но в особом режиме. В первую очередь мы хотим и сделаем для этого все — минимизировать посещение наших отделений. С понедельника по среду отделения, не работающие в круглосуточном режиме, та их часть отделений, которая работает с клиентами, — она будет закрыта», — цитирует гендиректора компании Максима Акимова ТАСС.

При этом Акимов отметил, что работники, которые занимаются обработкой почтовых корреспонденции, формированием заданий для почтальонов, сортировкой отправлений, логистикой и автопарком будут работать.

«Почта России» также прорабатывает с правительством вопрос увеличения срока хранения отправлений до 60 дней с нынешних 30, рассказал Акимов.

Доставка пенсий и пособий гражданам, которые получают их на дому, будет обеспечена в установленные сроки.