5 налоговых причин остаться дома. Что рекомендует ФНС

Налоговая служба страны на сайте подготовила для своих клиентов памятку «5 причин #оставатьсядома».
С 30 марта по 3 апреля прием в инспекциях приостановлен. Пользуйтесь сервисами ФНС. И вот причины:
Причина №1Не придется ехать в общественном транспорте и подпрыгивать от каждого чиха. Направить обращение в ФНС можно из дома через сервис «Обратиться в ФНС».
Причина №2Можно сэкономить время и потратить его на дистанционное обучение и успеть оформить налоговый вычет.
Причина №3Оплатить налоги онлайн через сервис «Оплата налогов и сборов». Все платежи защищены.
Причина №4«Я только спросить» тоже можно из дома. По номеру 8-800-222-22-22 задайте любой свой вопрос.
Причина №5Если у вас на карантине открылся новый талант и вы решили стать самозанятым, то это тоже можно сделать удаленно. Скачайте приложение, отсканируйте паспорт и вы в новом статусе.
На сайте ФНС более 50 сервисов, которые позволяют решить большинство ваших вопросов.
- В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).
- Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.
- Узнать о мерах поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в специальном разделе «Поддержка бизнеса».
- Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.