5 налоговых причин остаться дома. Что рекомендует ФНС

Налоговая служба страны на сайте подготовила для своих клиентов памятку «5 причин #оставатьсядома».

С 30 марта по 3 апреля прием в инспекциях приостановлен. Пользуйтесь сервисами ФНС. И вот причины:

Причина №1

Не придется ехать в общественном транспорте и подпрыгивать от каждого чиха. Направить обращение в ФНС можно из дома через сервис «Обратиться в ФНС».

Причина №2

Причина №3

Оплатить налоги онлайн через сервис «Оплата налогов и сборов». Все платежи защищены.

Причина №4

«Я только спросить» тоже можно из дома. По номеру 8-800-222-22-22 задайте любой свой вопрос.

Причина №5

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Если у вас на карантине открылся новый талант и вы решили стать самозанятым, то это тоже можно сделать удаленно. Скачайте приложение, отсканируйте паспорт и вы в новом статусе.

На сайте ФНС более 50 сервисов, которые позволяют решить большинство ваших вопросов.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).