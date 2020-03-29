Путин поручил дать отсрочку по налогам на полгода. Но не всем

На сайте Кремля опубликован список поручений президента в связи с распространением коронавируса.

Путин поручил правительству продлить на полгода сроки уплаты налогов (в том числе и авансов) для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но не для всех, а только для тех, кто ведет деятельность, которая попадет в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Этот перечень должно будет утвердить правительство до 1 апреля.

Микропредприятиям по этому же перечню отраслей дадут отсрочку по уплате страховых взносов. И тоже на шесть месяцев.

Так же президент поручил снизить до 15% тарифы страховых взносов для малых и средних предприятий в отношении части выплат физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда.