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Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС

ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.

Отсрочки будут предоставляться не всем организациям и ИП, а только включенным в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень правительства. В этот перечень включат отрасли, наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом. Впрочем, у крупных предприятий тоже будет шанс на отсрочку, но для этого надо будет соблюсти определенные условия.

Что предлагает ФНС:

  1. Продлить на шесть месяцев срок уплаты налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 год.
  2. Продлить на шесть месяцев срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года. За 2 квартал (1 полугодие) 2020 года продлить на четыре месяца. Для НДС отсрочки не будет.
  3. Установить сроки уплаты авансов по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество за 1 квартал — 30 октября, за 2 квартал — 31 декабря.
  4. Продлить на шесть месяцев срок уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март — май 2020 года. За период июнь-июль продлить на четыре месяца.
  5. Перенести срок уплаты взносов ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей с 1 июля на 1 ноября.
  6. Продлить на три месяца сроки сдачи отчетности, которую надо сдавать в марте-мае.
  7. Продлить на двадцать рабочих дней установленный НК срок представления налогоплательщиками документов, пояснений и иных сведений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года.
  8. До 1 июня прекратить приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков
  9. Не применять штрафы за нарушения, предусмотренные статьей 126 НК РФ, совершенных в период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года,производство по таким нарушениям не осуществлять
  10. Приостановить до 1 июня проведение выездных налоговых проверок, а так же проверок соблюдения валютного законодательства.
  11. Увеличить течение некоторых сроков, указанных в НК, например, для выставления требований налогоплательщикам.
Обращаем внимание на то, что отсрочка по срокам уплаты налогов и взносов будет касаться только тех организаций и ИП, которые ведут деятельность, попадающую в перечень правительства и числятся в реестре МСП. Определять вид деятельности предлагается по основному ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Остальные отсрочки и переносы сроков касаются всех налогоплательщиков.

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В проекте есть предложения и о том, как давать отсрочки крупным предприятиям, в том числе и градообразующим.

Имейте ввиду, что это только проект. И он не единственный. О другом проекте мы писали на прошлой неделе. В окончательном варианте могут быть другие сроки или условия.

Постановление правительства с отсрочками не может быть принято пока в Налоговый кодекс не внесут изменения. Надеемся, что депутаты примут поправки в ускоренном темпе.

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