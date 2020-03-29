Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС

ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.

Отсрочки будут предоставляться не всем организациям и ИП, а только включенным в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень правительства. В этот перечень включат отрасли, наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом. Впрочем, у крупных предприятий тоже будет шанс на отсрочку, но для этого надо будет соблюсти определенные условия.

Что предлагает ФНС:

Продлить на шесть месяцев срок уплаты налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 год. Продлить на шесть месяцев срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года. За 2 квартал (1 полугодие) 2020 года продлить на четыре месяца. Для НДС отсрочки не будет. Установить сроки уплаты авансов по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество за 1 квартал — 30 октября, за 2 квартал — 31 декабря. Продлить на шесть месяцев срок уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март — май 2020 года. За период июнь-июль продлить на четыре месяца. Перенести срок уплаты взносов ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей с 1 июля на 1 ноября. Продлить на три месяца сроки сдачи отчетности, которую надо сдавать в марте-мае. Продлить на двадцать рабочих дней установленный НК срок представления налогоплательщиками документов, пояснений и иных сведений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года. До 1 июня прекратить приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков Не применять штрафы за нарушения, предусмотренные статьей 126 НК РФ, совершенных в период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года,производство по таким нарушениям не осуществлять Приостановить до 1 июня проведение выездных налоговых проверок, а так же проверок соблюдения валютного законодательства. Увеличить течение некоторых сроков, указанных в НК, например, для выставления требований налогоплательщикам.

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Обращаем внимание на то, что отсрочка по срокам уплаты налогов и взносов будет касаться только тех организаций и ИП, которые ведут деятельность, попадающую в перечень правительства и числятся в реестре МСП. Определять вид деятельности предлагается по основному ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

В проекте есть предложения и о том, как давать отсрочки крупным предприятиям, в том числе и градообразующим.

Имейте ввиду, что это только проект. И он не единственный. О другом проекте мы писали на прошлой неделе. В окончательном варианте могут быть другие сроки или условия.

Постановление правительства с отсрочками не может быть принято пока в Налоговый кодекс не внесут изменения. Надеемся, что депутаты примут поправки в ускоренном темпе.