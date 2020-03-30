В Москве запрещено выходить из дома без крайней необходимости

Власти Москвы ввели новые ограничения для жителей из-за распространения инфекции.

С 30 марта выходить из дома можно только для обращения за экстренной медпомощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Кроме того, разрешено выходить на работу, если есть соответствующая обязанность, можно ходить за покупками в ближайший магазин или аптеку, а также выгуливать собак в радиусе не более ста метров от жилья. Допускается также выносить бытовой мусор.

Также, в скором времени введут специальное разрешение для выхода из дома, форма пока утверждается.

Въезд в Москву и выезд из нее пока не перекрывали.

Рекомендованная дистанция между людьми – не менее 1,5 метров.

Потерявшим работу из-за коронавируса москвичам мэрия будет платить по 19500 рублей.