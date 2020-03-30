Вышел новый список товаров первой необходимости.27 пунктов

Правительство РФ обновило список непродовольственных товаров первой необходимости (распоряжение от 27 марта 2020 г. № 762-р):
1. Санитарно-гигиеническая маска;
2. Антисептик для рук;
3. Салфетки влажные;
4. Салфетки сухие;
5. Мыло туалетное;
6. Мыло хозяйственное;
7. Паста зубная;
8. Щетка зубная;
9. Бумага туалетная;
10. Гигиенические прокладки;
11. Стиральный порошок;
12. Подгузники детские;
13. Спички, коробок;
14. Свечи;
15. Пеленка для новорожденного;
16. Шампунь детский;
17. Крем от опрелостей детский;
18. Бутылочка для кормления;
19. Соска-пустышка;.
20. Бензин автомобильный;
21. Дизельное топливо;
22. Сжиженный природный газ;
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и ИП обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя.Если компания реализует товары из списка первой необходимости, то она вправе продавать и товары не из перечня.
Включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов.
В том числе нестационарные и мобильные объекты, а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законом.
Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.