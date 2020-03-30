Вышел новый список товаров первой необходимости.27 пунктов

Правительство РФ обновило список непродовольственных товаров первой необходимости (распоряжение от 27 марта 2020 г. № 762-р):

1. Санитарно-гигиеническая маска;

2. Антисептик для рук;

3. Салфетки влажные;

4. Салфетки сухие;

5. Мыло туалетное;

6. Мыло хозяйственное;

7. Паста зубная;

8. Щетка зубная;

9. Бумага туалетная;

10. Гигиенические прокладки;

11. Стиральный порошок;

12. Подгузники детские;

13. Спички, коробок;

14. Свечи;

15. Пеленка для новорожденного;

16. Шампунь детский;

17. Крем от опрелостей детский;

18. Бутылочка для кормления;

19. Соска-пустышка;.

20. Бензин автомобильный;

21. Дизельное топливо;

22. Сжиженный природный газ;

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

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Распоряжение правительства РФ предусматривает, что власти субъектов вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории. Список товаров первой необходимости Москвы

К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и ИП обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя. Включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов. В том числе нестационарные и мобильные объекты, а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.

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Если компания реализует товары из списка первой необходимости, то она вправе продавать и товары не из перечня.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законом.

Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.