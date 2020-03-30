Воробьев пояснил, каким безработным из-за коронавируса будут выплачивать от 15 тыс. рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что дополнительные компенсации в 15 тыс. предназначены для тех, кто потерял работу в связи с коронавирусом. Для этого необходимо проработать в этом году не менее 60 дней.

Дополнительную финансовую поддержку в 15 тыс. руб, включая выплаты по безработице, получат граждане, потерявшие работу сейчас из-за коронавируса. Воробьев добавил, что выплаты будут начисляться тем, кто в этом году работал не менее 60 дней.

«Неважно, с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок», – пояснил Воробьев.

Он также заверил, что специальные пропуска для того, чтобы попасть на работу, пока не нужны.

Напомним, что в Московской области и столице введет режим всеобщей изоляции.