Вслед за Москвой: Подмосковье, Чечня и Мурманская область объявили о самоизоляции

Чеченская республика, Московская и Мурманская области вслед за Москвой объявили о переходе на режим самоизоляции.

В Москве до этого запретили выходить из домов без крайней на то необходимости, и ограничили передвижение по городу.

По статистике с сайта-монитора, в Москве 1014 заболевших, в МО 112, а в Мурманской области трое. В Чеченской республике 9 заболевших.

Будет очень хорошо, если и в остальных регионах возьмут пример. С учетом, что граждане не особо прислушиваются к рекомендациям, нужны действительно драконовские меры.