Режим самоизоляции, скорее всего, распространят на все регионы

Мишустин рекомендовал обратить внимание на режим карантина в Москве и МО, а также, призвал другие регионы последовать их примеру.

«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», – сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами (источник РИА Новости).

На данный момент, режим самоизоляции введен в Москве, Московской области, Мурманской области и Чеченской республике.