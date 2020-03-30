Поручения Путина по результатам обращения к народу. Пособия, выплаты, миллионные вклады

Правительству поручено разработать поправки в законодательство для того, чтобы обеспечить все обещания, которые Путин дал 26 марта в видеообращении.

О миллионных вкладах и налогам с их процентов

Установление ставки налога на доходы физических лиц в размерев отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке, находящемся на территории Российской Федерации, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам,, полученному от соответствующего, размер которого

Это недавно и Песков подтвердил. налог будут взимать от процентов со вклада, превышающего миллион.

Пособия, зарплаты, взносы

с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячные дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно;

📌 Реклама Отключить

Тут, правда, не совсем понятно – если у семьи маленький ребенок есть, а на маткапитал она не иммет права. Им не нужны такие выплаты?

установление на период до 31 декабря 2020 г. включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда; увеличение на период до 31 декабря 2020 г. включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда;

Сейчас размер пособия по безработице около 8000 рублей. Станет 12130.

продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях, которые определят отдельно в срок до 1 апреля, и будут потом мониторить ежемесячно, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;

продление на шесть месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, которые будут определять в срок до 1 апреля, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

снижение до 15 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда.

Кредиты

📌 Реклама Отключить

Поручено внести в законодательство изменения, обеспечивающие:

предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа) в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа;

определение (в качестве основания для обращения с указанным требованием) снижения дохода заявителя за месяц, предшествующий дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом, полученным в 2019 году, на 30 процентов и более;

установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество;

📌 Реклама Отключить

То же самое и для бизнеса:

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, которые должны определить к 1 апреля, права обращаться в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием о приостановлении срока исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев;

перенос графика платежей по кредитному договору (договору займа) на срок, указанный в обращении заемщика;

установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество.

О банкротстве

📌 Реклама Отключить

Рекомендовать Государственной Думе обеспечить совместно с Правительством принятие проекта федерального закона № 792949–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан.

Как и было сказано, «процедура банкротства должна стать более простой и необременительной».

Об избежании двойного налогообложения

Определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставкедоходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, а в случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров.