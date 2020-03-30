Налог со вкладов 13% будет взиматься при сумме вклада от 1 млн. Кремль разъяснил

В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ в 13% – в случае превышения размером этого вклада 1 миллиона рублей.

«Сам вклад (должен быть) свыше 1 миллиона», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (источник РИА Новости).

25 марта президент анонсировал налог с процентов от банковских вкладов, депозитов. Причем, многим показалось, что сумма процентов от вкладов должна повышать миллион рублей.

Оказалось все не так радужно – все-таки с суммы вклада от одного миллиона, а по данным АСВ, таких около 55%.

Ранее на «Клерке» писали, с какого года начинается взимание налога со вкладов.