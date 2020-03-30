Скоро в Москве введут спецпропуска с QR-кодом. Для тех, кто работает, и просто сходить в магазин

Жителям Москвы выдадут спецпропуска с QR-кодом. В нем будет зашифровано место жительства и место работы. А для «удаленщиков» – только место жительства.

«Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на «удаленке», а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», – сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«В QR-коде тех, кто будет работать на «удаленке», не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», – добавил он (источник РБК).

Интересно, а как быть сотруднику, который на удаленке, но его в офис срочно вызвали? Показывать патрулю переписку с работодателем?

Ранее на «Клерке» писали о том, что в Москве запретили без крайней необходимости выходить из дома.