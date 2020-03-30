Самозанятых расширят на всю страну. А еще назвали наиболее пострадавшие от эпидемии отрасли

Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами назвал ряд важных шагов Правительства по минимизации последствий эпидемии.
Приведем тезисно итоги совещания:
- Самоизоляция предложена для всех регионов.
- Для малого и среднего бизнеса вводятся льготы.
- С июля 2020 года будет расширен на всю страну режим самозанятых. Принимать у себя его или нет, каждый регион решит сам.
- шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС;
- для микропредприятий перенесли выплату страховых взносов;
- отсрочка платежей при аренде государственного имущества;
- мораторий на начисление штрафов и процедуры банкротства.
«Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмёт на себя государство, предоставляя субсидии. И ещё одной трети – банки (для кредитного портфеля до полутриллиона рублей)» – сказал премьер.Названы наиболее пострадавшие отрасли:
- авиаперевозки;
- организации, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта.
- туризм,
- гостиничный бизнес,
- общепит,.
- организации дополнительного образования,
- негосударственные образовательные учреждения,
- вся сфера бытовых услуг – химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие предприятия.