Самозанятых расширят на всю страну. А еще назвали наиболее пострадавшие от эпидемии отрасли

SVG Вот кстати тот же вопрос - заявление написал, у меня есть 5 дней на сдачу. Что в итоге со сроками... Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

Sigma_21 На уровне моторной памяти должно остаться. На всю жизнь.)))Хотя мне чаще Л1 одевать приходилось, ... Режим самоизоляции, скорее всего, распространят на все регионы

Raya Alekseeva Почта не работает с клиентами, налоговая не принимает отчетность. Куда нести заявления на снятие ... Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

ДмитрийW Ну в США такой социализм уже давно, и в ЕС. Поддерживая высокий доход граждан обеспечивают возмож... Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам

2nom Я начал понимать своего кота, который целый день сидит дома и жрёт, жрёт, жрёт...... Режим самоизоляции, скорее всего, распространят на все регионы

natalisa52 Дело не только в цене и в сервесе,а в моде... При СССР было модно отдыхать вообще "дикарями". Люд... Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам

natalisa52 Зачем тогда вообще бизнес , если деньги будут раздовать просто так. Мы и так больше , чем кто др... Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам

понаехавший Тут Налоговая правильно отмалчивается ибо если нам перенесут срок сдачи деклараций по налогу на приб... Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

Старый ворчун Тоже приходилось. Заемучаешься с этими застежками.А в КИП-8 я сейчас точно включиться не смогу - ... Режим самоизоляции, скорее всего, распространят на все регионы