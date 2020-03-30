Клерк.Ру

Самозанятых расширят на всю страну. А еще назвали наиболее пострадавшие от эпидемии отрасли

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами назвал ряд важных шагов Правительства по минимизации последствий эпидемии.

Приведем тезисно итоги совещания:

  • Самоизоляция предложена для всех регионов.
  • Для малого и среднего бизнеса вводятся льготы. 
«Мы расширим доступ бизнеса к льготному кредитованию, предоставим предпринимателям беспроцентные займы, и в первую очередь – на выплату заработной платы сотрудникам. Такие кредиты они должны начать получать, как мы договорились, уже на этой неделе» – отметил Мишустин.

  • С июля 2020 года будет расширен на всю страну режим самозанятых. Принимать у себя его или нет, каждый регион решит сам.
Для малого и среднего бизнеса предложено:

  • шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС;
  • для микропредприятий перенесли выплату страховых взносов;
  • отсрочка платежей при аренде государственного имущества;
  • мораторий на начисление штрафов и процедуры банкротства.
«Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмёт на себя государство, предоставляя субсидии. И ещё одной трети – банки (для кредитного портфеля до полутриллиона рублей)» – сказал премьер.

Названы наиболее пострадавшие отрасли:

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  • авиаперевозки;
  • организации, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта.
  • туризм,
  • гостиничный бизнес,
  • общепит,.
  • организации дополнительного образования,
  • негосударственные образовательные учреждения,
  • вся сфера бытовых услуг – химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие предприятия.
Кроме всего прочего, важным аспектом работы  назван мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций (источник сайт Правительства).

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