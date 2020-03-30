Нерабочая неделя не мешает налоговикам слать требования и вызывать директоров

Налоговики продолжают слать требования, несмотря на объявленную нерабочую неделю и призывы властей сидеть дома.

На то, что приходят требования по предоставлению документов жалуются в «Красном уголке бухгалтера».

«В пятницу вечером около 18 ч прилетело требование из 34 налоговой о предоставлении документов по покупателю в рамках выездной ст 93.1. Запрашивают документы за 2015 год!» «Утро понедельника — 2 требования по УСН. Обещали же... хотя бы требования не выставлять, разве нет?»

Некоторые получили требования в выходные. Они датированы 25 марта, но рассылаются тогда, когда уже известно о нерабочей неделе.

Мало того, что налоговики шлют требования, они еще и вызывают налогоплательщиков:

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«Мне в пятницу в 16 прилетел вызов налогоплательщика!» «У меня клиента вызывали на 1 апреля»

К обещанным отсрочкам и отменам проверок бухгалтеры относятся скептически:

«Вы думаете, ВВП что-то сказал и сразу по щелчку пальцев в налоговой программы изменились? То, что он пообещал, нужно сначала в законодательную базу перевести, а уж потом возможно и налоговая отреагирует. Но не сразу и не факт!»