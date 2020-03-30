Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — цитирует главу Кабмина РИА Новости.

Согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.