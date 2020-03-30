Службы доставки временно не будут принимать наличные деньги

Ритейлеры и службы доставки договорились о новых правилах работы при дистанционной торговле в условиях карантина и закрытия торговых залов.

В частности, они решили не принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи, а выдавать заказы только по предоплате через сайт или приложение, пишет «Интефакс».

К соглашению присоединились «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito. Соглашение временное, сказали в Wildberries, но не уточнили сроки его действия. Там объяснили, что решили объединиться ради безопасности сотрудников и покупателей.

Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов. В пункт выдачи будут пускать только по одному покупателю. Кабины для примерки одежды закрываются. Персонал будет работать в масках и перчатках. Также предусмотрен переход на бесконтактную выдачу заказов и бесконтактную курьерскую доставку.

Покупателям ритейлеры предложили жаловаться на нарушение этих правил на горячую линию Ассоциации компаний интернет-торговли.